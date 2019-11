Atual campeã, Svitolina vence Kontaveit com tranquilidade e volta à final em Roma

Elina Svitolina continua firme seu caminho para defender seu título do WTA Premier de Roma. Neste sábado (19), a ucraniana, cabeça de chave #4, venceu a estoniana #26 Anett Kontaveit por dois sets a zero, e garantiu vaga à mais uma final no Foro Italico. A partida teve duração de 1h15, e Svitolina assegurou seu lugar na decisão com parciais de 6/4 e 6/3 e aguarda na final, que acontecerá no domingo (20), a vencedora do confronto entre Simona Halep e Maria Sharapova.

A chave do jogo foi o aproveitamento de break points. Svitolina converteu quatro dos cinco break points que teve à disposição, enquanto Kontaveit teve aproveitamento de 1/4. Dentro de seu estilo de jogo, a estoniana teve mais winners (24 a 18), mas também mais erros não-forçados (20 a 13). Esse foi o primeiro encontro entre as tenistas.

Svitolina quebrou Kontaveit de zero no primeiro game, e conseguiu abrir uma vantagem de 2/0 logo no começo. Mas a estoniana conseguiu encaixar seus golpes poderosos para virar o primeiro set para 3/2. A partir disso, Elina conseguiu redirecionar a força da rival para voltar ao controle da partida, e venceu quatro dos últimos cinco games do primeiro set, fechando após 40 minutos com 6/4.

O segundo set foi mais seguro para Svitolina. A ucraniana conseguiu aproveitar seu primeiro break point para quebrar Kontaveit no terceiro game e abrir 2/1. A partir daí, nenhuma das tenista enfrentou bps até o novo game, quando a estoniana sacava para permanecer na partida, mas Elina abriu 40-0 no saque da rival e aproveitou sua segunda chance de quebra no game para fechar o jogo e o segundo set em 35 minutos, com parcial de 6/3.

Essa será a terceira final de Elina Svitolina no ano. Na abertura da temporada, a ucraniana venceu o Premier de Brisbane, contra a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich. Em fevereiro, confirmou o bicampeonato em Dubai, derrotando a russa Daria Kasatkina.

Já Kontaveit põe fim a mais um bom torneio no saibro europeu. A estoniana venceu Venus Williams duas vezes seguidas - em Madrid e Roma -, e alcançou na capital italiana sua segunda semifinal em menos de um mês. Em Stuttgart, havia caído nas semis para a campeã Karolina Pliskova.