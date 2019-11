Bicampeã! Svitolina domina e derrota Halep na final em Roma pelo segundo ano consecutivo

Elina Svitolina é realmente uma especialista em decisões. Neste domingo (20), em Roma, a ucraniana jogou sua 14ª final na carreira e venceu a 12ª. Atual campeã do torneio, Elina repetiu a final de 2017 contra a #1 Simona Halep, e mostrou um grande nível. Em apenas 1h07, despachou a romena por 6/0 e 6/4 e conquistou o bicampeonato na capital italiana.

Esta foi a terceira final e o terceiro título de Svitolina em 2018. A ucraniana já havia vencido em Brisbane e Dubai, e agora defende sua conquista em Roma. Halep também alcançou sua terceira decisão no ano, e ficou com seu segundo vice - foi campeã em Shenzhen e vice no Australian Open em janeiro.

O primeiro set foi uma exibição de Svitolina. Pressionando o saque de Halep e cometendo pouquíssimos erros, a ucraniana aproveitou também a impaciência da número 1 do mundo para construir um incontestável pneu. Simona só venceu oito pontos em todo o set e viu a rival fechar a primeira parcial em 6/0, após apenas 19 minutos.

Halep voltou diferente para o segundo tempo. A romena aumentou seu nível de tênis, passou a ter mais paciência e dificultou um pouco mais a vida de Svitolina. A ucraniana conseguiu uma quebra no terceiro game para abrir 2/1 e teve grande chance para abrir 5/2 no sétimo game, mas Simona salvou três break points e se manteve no jogo.

Halep cresceu no segundo set, mas não foi suficiente para virar a partida (Foto: Julian Finney/Getty Images)

Mas Svitolina não se intimidou. A ucraniana não enfrentou nenhum break point em toda a final, e teve tranquilidade para confirmar seu saque mais duas vezes e vencer a partida: 6/4 no segundo set e mais um título garantido à número quatro do mundo.