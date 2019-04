Svitolina supera dificuldade inicial e elimina Tomljanovic na primeira rodada de Roland Garros

Uma semana após comemorar o bicampeonato em Roma, a número quatro do mundo, Elina Svitolina, estreou com vitória no saibro de Roland Garros. A ucraniana chegou a ficar duas quebras atrás na primeira parcial, mas conseguiu se recuperar e venceu a australiana #68 Ajla Tomljanovic por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30.

Após confirmar no primeiro game do jogo, Svitolina perdeu os cinco seguintes e Tomljanovic sacou para o primeiro set. A ucraniana chegou a enfrentar um set point no sétimo game, mas a australiana acabou cometendo uma dupla falta e perdeu seu saque na sequência. Mais confiante, Elina aproveitou a insegurança da rival, que sentiu a chance desperdiçada e acabou errando muito no saque, perdendo seis games em sequência e, consequentemente, o set: 7/5, em 54 minutos.

Tomljanovic esteve perto de fechar primeiro set, mas desperdiçou a chance (Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)

Os dois primeiros games do segundo set foram muito disputados, e acabaram com Svitolina abrindo 2/0. Tomljanovic chegou a reagir, quebrando o saque da rival logo na sequência.. A partir daí, nenhum break point foi produzido e todos os saques foram confirmados, até a cabeça de chave aproveitar seu bp no oitavo game, abrindo 5/3. Aí, Elina confirmou seu saque com tranquilidade e fechou o set após 36 minutos, com parcial de 6/3, garantindo sua vaga à segunda rodada do Grand Slam francês.

Svitolina enfrentará na segunda rodada a eslovaca #84 Viktoria Kuzmova, que eliminou a campeã de 2010, #151 Francesca Schiavone, com duplo 7/6. A partida acontecerá na quarta-feira (30).