Novak Djokovic supera jovem Jaume Munar e avança à terceira rodada do Aberto da França

Novak Djokovic, campeão de 12 Grand Slams e atual número 22 do mundo, avançou para a terceira rodada de Roland Garros. O sérvio venceu nesta quarta-feira (30), o espanhol Jaume Munar por três sets a zero, parciais de 7/6 (7-1), 6/4 e 6/4, em 2h18. Com o resultado, o sérvio fica a duas vitórias dos 200 triunfos em jogos disputados sobre o saibro, marca que ele pode alcançar caso chegue às quartas de final em Paris.

Lutando para retornar aos melhores dias, Djokovic teve pela frente um jovem tenista da Academia de Rafael Nadal que, vindo do qualifying, mostrou grande velocidade de pernas, capacidade de defesa e pesados golpes de base. Munar, ocupa a posição número 155 do ranking da ATP e havia eliminado David Ferrer na primeira rodada, aproveitou o início dispersivo do sérvio para quebrar o saque do adversário logo no primeiro game da partida, em seu segundo slam disputado na carreira.

Djokovic elevou o nível, entrou mais na quadra e conquistou quatro games seguidos, dando a impressão de que teria uma tarde tranquila. Mas o sérvio ainda apresenta uma certa inconsistência no seu desempenho. As oscilações de Novak permitiram que Munar recuperasse o foco e quebrasse o serviço do rival quando ele sacava para o primeiro set. Animado, o espanhol confirmou os saques seguintes e levou a série para o tiebreak. Nole voltou ao ataque, e com precisão nos momentos decisivos, marcou seis pontos em sequência para garantir a vantagem na primeira parcial.

Na série seguinte, Munar mudou de tática e adotou uma postura mais ofensiva. O espanhol fez duas vezes mais bolas vencedoras do que no set anterior, chegando aos 12 winners. Jaume buscou sempre o controle dos pontos e trocou quebras com Djokovic. Mas o ex-número 1 do mundo reencontrou a devolução no momento de maior pressão para o jovem espanhol, conseguiu a vantagem no nono game e confirmou tranquilamente o placar de 2 a 0.

Ainda que o jovem tenista continuasse a lutar no terceiro set, Novak tomou conta da partida e aproveitou os erros não forçados do rival para chegar no sétimo game à quebra que lhe garantiria a vitória.

Djokovic enfrenta mais um espanhol na próxima rodada: o cabeça de chave #13,Roberto Bautista Agut, que eliminou o colombiano Santiago Giraldo em sets diretos. Os dois tenistas já se enfrentaram sete vezes, com seis triunfos do sérvio. Eles também já se encontraram nas oitavas de final de Roland Garros em 2016, e na ocasião o sérvio predominou em quatro sets.