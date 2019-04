Sharapova supera Vekic e encara Pliskova na terceira rodada em Roland Garros

No seu retorno ao Aberto da França após ausência nos últimos dois anos, a cabeça de chave #28 Maria Sharapova teve problemas, mas conseguiu resolvê-los e derrotou a croata #50 Donna Vekic por dois sets a zero. Bicampeã de Roland Garros, a russa venceu com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h59, para garantir vaga à terceira rodada.

Vekic quebrou logo no primeiro game, mas Sharapova manteve-se firme para quebrar de volta. As duas fizeram um primeiro set muito equilibrado, e mantiveram-se igualadas até o oitavo game, quando Maria quebrou o saque da rival e sacou para o set. A croata se manteve firme para salvar um set point e devolver a quebra. Para se manter no jogo, confirmou um longo game de saque e fez 5/5.

Na sequência, porém, Sharapova confirmou seu saque de zero e, quando Vekic novamente sacava para manter-se no jogo, cometeu duas duplas faltas, desperdiçando um game point em uma delas, e acabou perdendo o set: 7/5, em 1h02.

Vekic fez o que pôde, mas não conseguiu evitar a derrota (Foto: Christophe Simon/AFP/Getty Images)

Sharapova deu a impressão que levaria o segundo set com mais tranquilidade, após quebrar duas vezes nos primeiros quatro games e abrir 3/1 logo no começo, e depois 5/2. Vekic confirmou seu saque no oitavo game e, quando a russa sacava para o jogo, quebrou o serviço da rival para fazer 4/5. O décimo game, com a croata no saque, foi o mais longo da partida. Donna salvou cinco break points, mas, no sexto, Maria encontrou um winner de devolução para fechar em 6/4, após 57 minutos e vencer a partida.

A adversária de Sharapova na terceira rodada será a ex-número um e cabeça de chave #6 Karolina Pliskova, que venceu de virada o duelo de tchecas contra a #53 Lucie Safarova, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1.