Tsurenko se retira no terceiro game devido a contusão na coxa e Muguruza avança em Paris

Depois do WO de Serena Williams por conta de uma lesão no peitoral, mais uma partida da chave feminina de Roland Garros acabou bem antes do esperado. A ucraniana #39 Lesia Tsurenko, que fazia sua melhor campanha no Aberto da França na carreira, foi forçada a se retirar no terceiro game da partida de oitavas de final contra a #3 Garbiñe Muguruza.

Tsurenko após um esforço para uma devolução, sentiu um desconforto na coxa no ponto do 15-30 no segundo game, quando Muguruza sacava vencendo por 1/0. A ucraniana pediu um tempo ainda durante o game, e chegou a ser atendida no vestiário. Ela ainda tentou jogar por alguns pontos, mas desistiu da partida quando sacava perdendo por 2/0.

Garbiñe Muguruza is through to the quarterfinals after Lesia Tsurenko is forced to retire with a leg injury. #RG18 — WTA Insider (@WTA_insider) 4 de junho de 2018

Em cinco torneios anteriores disputadas em Paris, Tsurenko havia vencido apenas dois jogos, enquanto que, só em 2018, venceu três. Derrotou na primeira rodada a #99 Stephanie Voegele, e duas cabeças de chave na sequência: #15 Coco Vandeweghe e #19 Magdalena Rybarikova.

Já Muguruza, campeã do torneio em 2016, terá pela frente nas quartas de final a #30 Maria Sharapova, que tem dois títulos em Roland Garros. Em três partidas entre as tenistas, somente vitórias da russa e duas em quadras de saibro (Roma 2013 e Roland Garros 2014).