Del Potro supera Isner e enfrenta Cilic nas quartas de Roland Garros

Juan Martín Del Potro está de volta às quartas de final do Aberto da França, rodada que não alcançava no major parisiense desde 2012. O argentino conquistou a classificação com vitória sobre John Isner, número 10 do mundo, por três sets a zero, parciais de 6/4, 6/4 e 6/4, em 1h59 de partida. Foi a primeira vez que os dois tenistas se desafiaram no saibro. Delpo aumentou sua vantagem no confronto direto sobre o rival, agora com sete vitórias em onze jogos.

A “Torre de Tandil’’, que ocupa a posição número seis no ranking da ATP, predominou sobre o oponente durante todo o duelo. Ainda que não tenha conquistado tantos aces quanto o norte-americano, Del Potro possuía aproveitamento melhor nos pontos jogados com o segundo saque. Com devoluções agressivas, o argentino obrigou o adversário a entrar nos ralis, situação em que Isner cometeu boa parte dos seus 42 erros não-forçados ao longo da partida.

Del Potro e Isner após um ponto, em momento de descontração na rede (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Além da superioridade nas trocas no fundo de quadra, Del Potro praticamente não foi incomodado em seus games de serviço. Em quase duas horas, Isner teve apenas duas oportunidades de break, ambas no segundo set. Já o argentino foi cirúrgico, adquirindo uma vantagem em cada parcial e administrando a partida com tranquilidade até fechá-la.

Com o resultado, Delpo encara o croata #4 Marin Cilic, que eliminou o italiano #18 Fabio Fognini em cinco sets. Os dois tenistas já jogaram 12 vezes, com ampla vantagem da ''Torre de Tandil'', que triunfou em 10 ocasiões. Cilic não supera o argentino desde o Masters 1000 do Canadá, em 2011.

Se tiver êxito contra o croata, Del Potro no mínimo iguala a melhor participação que já conseguiu em Roland Garros, as semifinais de 2009, e sobe pelo menos mais uma posição no ranking, ultrapassando o búlgaro Grigor Dimitrov.