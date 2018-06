Halep sobrevive a Kerber e disputa com Muguruza uma vaga à final de Roland Garros

Em jogo que contou com 99 erros não forçados, Simona Hakeo conseguiu prevalecer. A romena, que inicialmente passou por grandes dificuldades, conseguiu achar seu bom ritmo e não deu chance para #12 Angelique Kerber. Depois de 2h14, Halep venceu pelas parciais de 7/6(2) 3/6 2/6 e enfrenta nas semis a espanhola e número 3 do mundo, Garbiñe Muguruza. As duas disputarão, além de uma vaga na final, o título de número um do mundo.

O primeiro set do jogo foi uma tremenda montanha-russa. Halep começou mal, cometendo muitos erros e dupla faltas, não conseguiu encaixar primeiro serviço e foi quebrada duas vezes. Kerber, porém, começou o set de forma perfeita. Errou pouco, e apenas seguiu o seu jogo defensivo, deixando que a adversária lhe presenteasse com pontos essenciais. A alemã não enfrentou um único break point e abriu vantagem de 4/0.

Foi na pausa entre games que Halep mudou sua postura. Voltou fazendo mais winners e cometendo menos erros, quebrou a adversária, salvou break points e logo o marcador mostrava 5/5.

Kerber quebrou a romena novamente, mas ao servir para o set foi quebrada e o set foi para o tie break, onde a alemã jogou de forma dominante e, depois de 64 minutos, abriu o marcador em seu favor pela parcial de 7/6(2).

O segundo set, diferente do primeiro, foi muito tranquilo. Halep começou quebrando a adversária, cortou os erros pela metade e mostrou-se mais focada em games de devolução. A alemã ainda teve chance de empatar o placar em 3/4, mas não foi capaz de converter os break points, deixou que a romena confirmasse serviço e logo depois foi quebrada, perdendo o set pela parcial de 3/6, em 39 minutos.

Angelique não foi capaz de vingar a romena e despede-se de Paris nas quartas (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

O set decisivo foi também o mais rápido. Kerber pediu MTO para enfaixar o dedão do pé esquerdo e depois disso jogou em um nível muito abaixo do que vinha jogando até então. A alemã enfrentou dificuldades com o primeiro serviço, começou a distribuir pontos para a adversária e acabou perdendo o set – e o jogo – pela parcial de 2/6, em apenas 31 minutos.

Kerber encerra sua ótima campanha em Roland Garros com uma derrota digna de ex-número um e agora volta para casa, onde deve descansar e começar a se preparar para a temporada de grama. Já Halep do mundo segue viva no torneio e enfrenta na semifinal a #3 Garbiñe Muguruza que atropelou a russa #28 Maria Sharapova, 6/2 e 6/1.