Muguruza atropela Sharapova em duelo de campeãs e avança à semifinal do Aberto da França

Garbiñe Muguruza registrou sua primeira vitória em quatro confrontos sobre #28 Maria Sharapova para chegar às semis do Aberto da França, onde enfrentará a número um do mundo, Simona Halep. A espanhola registrou uma dominante vitória por 6-2 6-1, em 1h13.

Ambas Sharapova e Muguruza se aproveitaram de um avanço sem jogar nas oitavas de final, sendo que a russa se beneficiou de uma desistência tardia de Serena Williams, enquanto Lesia Tsurenko se retirou com dores após apenas ter jogado dois games com a espanhola.

"Eu sabia que ia ser uma partida intense pelo fato de não ter jogado contra Maria há um bom tempo", disse Muguruza, que ganhou o embate em sets diretos. "Não fiquei muito pensando no resultado final, mas fiquei mais focada em não abaixar meu nível de intensidade, sem entregar nenhum ponto de graça, e eu acho que isso ajudou

muito minha performance", analisou.

Já a cinco vezes finalista de Roland Garros, Sharapova teve um começo muito nervoso com duas duplas faltas no game inicial, dando assim uma liderança rápida de 3/0 para Muguruza. A espanhola se aproveitou dessa vantagem que tinha com seu maior peso de bola e consistência ao sacar para fechar a primeira parcial em 45 minutos com sua oponente perdida e completamente nas cordas na capital francesa.

Foi um dia frustrante em Paris para Sharapova (Foto: Aurelien Meunier/Getty Images)

Muguruza manteve o pé no acelerador no segundo set, dominado a russa de 31 anos já com uma quebra logo no primeiro game. Isso só fortaleceu o foco de Muguruza que continuou sacando e quebrando repetidamente Sharapova para assim fechando o segundo set em acachapantes e impressionantes 28 minutos e 6/1.

"Ter as vitórias que tive, ter os resultados que estou tendo, obviamente mostram que estou no caminho certo. Mas certamente hoje, não foi um desse passos para a direção dos objetivos que tenho para temporada", disse Sharapova que chegou as semis em Roma no caminho de Paris.

Muguruza ganhou seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros em 2016, enquanto Sharapova é duas vezes campeã em Paris. Já Halep se recuperou de uma derrota no tie break do primeiro set para vencer a alemã Angelique Kerber por 6-7 (2-7) 6-3 6-2.