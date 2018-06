Halep bate Muguruza e garante vaga na final de Roland Garros pelo segundo ano consecutivo

Halep mostrou novamente que seu lugar no topo do ranking não se dá por mera comodidade. A romena conseguiu bater Muguruza em sets diretos e está novamente na final do French Open.

O primeiro set do jogo começou com quebra de serviço. Halep viu uma chance e aproveitou. No game seguinte, Muguruza teve três break points, não foi capaz de converter nenhum e acabou por ficar em uma situação complicada.

Os games seguintes foram muito tranquilos para a romena, que quebrou por mais duas vezes e abriu vantagem de 5/0. Muguruza quebrou a adversária e evitou um pneu, mas logo foi quebrada novamente e perdeu o set pela parcial de 6/1 em 39.

O segundo set começou de forma mais intensa. Logo nos primeiros dois games vimos ótimos rallys entre as jogadoras, coisa que não aconteceu durante todo o primeiro set. Muguruza mostrou-se mais focada, quebrou Halep e consolidou seu serviço. Halep logo empatou o placar. Em 5/4, aconteceu o melhor – e mais longo – game do jogo. Foram 13 minutos de game, 3 break points perdidos de Muguruza e um ótimo teste para Halep, que segurou depois de muito esforço. Foi no game seguinte que a número 1 do mundo quebrou a adversária. Venceu pela parcial de 6/4 em 52 minutos.

Um jogo decepcionante para os mais fãs de tênis. Muguruza que vinha de uma ótima vitória perante a russa Maria Sharapova, não demonstrou qualquer sinal de poder durante toda a partida contra a romena.

A espanhola agora vai para casa com as mãos vazias e deve começar a se preparar para a temporada de grama – onde defende o título de Wimbledon. A vitória sobre Muguruza deu a Halep, além de uma vaga na final, o direito de continuar como número 1 do mundo. A romera disputará o título com a vencedora de #10 Sloane Stephens e #13 Madison Keys.