Stephens derrota Keys em duelo de americanas e vai à final de Roland Garros

Sob a tutela de seu coach Kamau Murray e cabeça-de-chave 10, Sloane Stephens ou “Baby Serena”, venceu nas semifinais no saibro de Roland Garros. Repetindo a final do último US Open, o resultado foi mais uma vitória se Stephens sobre #13 Madison Keys: duplo 6/4, em 1h19.

A americana não chegou a ser incomodada em nenhum momento da partida. Logo de cara, no seu primeiro game de serviço, percebeu que sua vitória viria com muita tranquilidade, serenidade, se evitasse trocas de bolas com golpes mais perto da cintura de Madison Keys. Em um set tranquilo e sem sustos, a nativa de Coral Springs de 25 anos, manteve seu plano de jogo e induziu vários erros não forçados da sua amiga Keys com um jogo de fundo sólido, coeso e até mesmo “básico”. Sloane foi cirúrgica, precisa e com seus ótimos primeiros saques e fechou a primeira parcial por 6/4, em 39 minutos.

Madison volta para casa depois de perder em sets diretos para a compatriota (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Apesar de voltar melhor sacando bem no primeiro game do segundo set, Keys, de 23 anos, foi quebrada ajudando Stephens a ampliar sua confiança e sua vantagem no andamento da partida. A americana chegou a ter uma vantagem de 5/2 no set, mas a Madison endureceu o jogo e levou a parcial para 5/4. Mas no clutch time, como dizem seus compatriotas, Sloane manteve o seu saque com muita tranquilidade e uma categoria surpreendente. Aproveitando-se do vacilo da rival e dos 41 erros não-forçados de sua adversária (contra apenas 11 erros não-forçados dela), fechou o segundo set e a partida por 6/4 em 40 minutos.

Sloane Stephens enfrentará na final a número um do mundo, a romena Simona Halep que eliminou a espanhola #3 Garbiñe Muguruza por 6/1 e 6/4 com uma performance impressionante, avassaladora e consistente. A partida acontecerá no sábado (9).