Nadal vence Del Potro com tranquilidade e enfrenta Thiem na final do Aberto da França

Nesta sexta-feira (8), o número 1 do mundo Rafael Nadal venceu com muita facilidade Juan Martin del Potro, número 6 da ATP. Com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2, o espanhol emplacou a sua 11ª vitória consecutiva e enfrentará, nesse domingo (10), o único tenista que foi capaz de vencê-lo no saibro nos últimos dois anos: Dominic Thiem, que passou pelo italiano Marco Cecchinato por, também, 3 sets a 0.

Na final, o espanhol deverá jogar em seu maior nível, pois o seu adversário não deixará Rafael Nadal jogar com tranquilidade. O jovem Dominic Thiem vem se mostrando como um dos únicos tenistas a ameaçar o império do Touro Miúra em Paris, buscando seu primeiro Grand Slam da carreira. No confronto direto, o número 1 do mundo lidera por seis a três, com todos os jogos sendo no saibro. É a terceira vez que eles se enfrentam em Roland Garros, e o espanhol não perdeu um set sequer.

Thiem tentará o que del Potro não conseguiu: tirar Nadal de sua zona de conforto. Os primeiros games do jogo foram muito animadores para o argentino, que possuiu várias chances para quebrar o serviço do espanhol, mas acabou o set com 6 break points e nenhum convertido. No final do set, del Potro baixou o nível e isso foi crucial para Nadal, que avançou seu jogo e quebrou o serviço. Resultado: 6/4.

O restante do jogo foi uma partida de um único. Nadal envolveu completamente a Torre de Tandil, sem permitir que o argentino conseguisse voltar ao jogo. Mentalmente, o espanhol já estava com a vitória próxima. Os golpes de del Potro não foram mais efetivos como antes, o que fez com que seus erros aumentassem bastante. Nadal, por outro lado, continuou com o seu altíssimo nível, vencendo mais de seis games consecutivos, vencendo os dois últimos sets com mais de duas quebras de vantagem: 6/1 e 6/2 e avançando à final, para tentar seu 17º título de Grand Slam na carreira.