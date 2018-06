Halep e Stephens se enfrentam na final de Roland Garros

Na manhã deste sábado (09) Paris será testemunha de uma grande final no segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. Na final estão a número 1 do mundo, a romena Simona Halep que busca seu primeiro título de Grand Slam da carreira e a número a número 10 do mundo, a americana Sloane Stephens que busca o segundo título de major – o primeiro ela adquiriu ano passado, no Us Open. Halep tem vantagem no confronto direto: 5 a 2 contra americana; a número um do mundo nunca perdeu para Sloane na terra batida.

Halep busca título inédito de Grand Slam; Romena já fez final em Paris duas vezes

Foto: Tim Clayton/Getty Images

Halep está em busca de seu primeiro título de major, sendo que já fez a final em Paris em duas outras ocasiões (2014 contra a russa Maria Sharapova, onde perdeu 6/4 6/7(5) 6/4 e 2017, onde perdeu para a letã Jelena Ostapenko por 4/6 6/4 6/3). Ainda esse ano Halep já fez final em outro Slam. No Australian Open, perdeu para a dinamarquesa Caroline Wozniacki pela parcial de 7/6(2) 2/6 6/4.

Halep tem um forte jogo mental e um jogo físico ainda melhor. Sempre mostrou que gosta da terra batida (tem ótimos resultados na superfície). Passou por grandes nomes para chegar na final, precisou correr atrás de viradas, provou que é digna do título de número 1.

Halep não se dá por vencida nunca, tão pouco subestima sua adversária. É uma atleta que está sempre pronta para qualquer tipo de batalha. Além disso, características como devolução de serviço e jogo defensivo são ótimos. A romena também é ótima em transformar defesa em ataque.

Além disso, Halep tem o H2H em seu favor, sendo que suas duas vitórias em cima de Sloane na terra batida foram em sets diretos.

Trajetória de Simona Halep até a final:

R1: 2/6 6/1 6/1 – A. Riske (EUA)

R2: 6/3 6/1 – T. Townsend (EUA)

R3: 7/5 6/0 – A. Petkovic (ALE)

R4: 6/2 6/1 – E. Mertens (BEL)

QF: 6(2)/7 6/3 6/2 – A. Kerber (ALE)

SF: 6/1 6/4 – G. Muguruza (ESP)

Stephens busca segundo título de major

Foto: Christophe Simon/Getty Images

Stephens, que busca seu segundo título de major, não tem feito uma campanha espetacular durante o ano, mas também não há motivo para reclamar. Destacou-se no Miami Open, onde venceu o título frente a letã Jelena Ostapenko com parciais de 7/6(5) 6/1. Sloane, com ou sem o título, será a americana mais bem ranqueada na segunda feira, entrando pela primeira vez no top cinco da WTA.

Sloane sabe como vencer um Slam. A americana mostrou que é capaz disso no UsSOpen do ano passado, quando bateu a compatriota Madison Keys.

Sloane tem jogo ofensivo forte, algo que pode pesar no jogo defensivo da romena. Além disso, a americana entrará em quadra sem qualquer pressão: Halep é favorita ao título.

Trajetória de Sloane Stephens até a final:

R1: 6/2 6/0 – A. Rus (HOL)

R2: 2/6 2/6 – M French (POL)

R3: 4/6 6/1 8/6 – C. Giorgi (ITA)

R4: 6/2 6/0 – A. Kontaveit (EST)

QF: 6/3 6/1 – D. Kasatkina (RUS)

SF: 6/4 6/4 – M. Keys (EUA)

A final feminina acontecerá às 10h (horário de Brasília). Você pode acompanhar toda a cobertura aqui na VAVEL Brasil.