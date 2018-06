A espera acabou! Halep vira contra Stephens e vence seu primeiro Grand Slam após perder três finais

Demorou, mas ela conseguiu. Após três tentativas frustradas, Simona Halep finalmente conquistou seu primeiro Grand Slam. A número um do mundo perdeu o primeiro set para a #10 Sloane Stephens por 6/4, mas prevaleceu nas duas seguintes, manteve o mental equilibrado e venceu por 6/4 e 6/1 para vencer o Aberto da França em sua terceira final no torneio.

Como esperado de uma final, o primeiro set foi de altíssimo nível e pontos longos. Halep jogou bem defensivamente como é sua característica, mas sofreu com os golpes mais fortes de Stephens nos contra-ataques. A americana conseguiu uma quebra essencial no quarto game para abrir 3/1 e ficar em vantagem. Atrás no placar, a romena passou a variar um pouco mais o jogo e tentando fazer Sloane se movimentar mais para frente da quadra, mas a atual campeã do US Open continuou firme. Sacou para vencer o jogo com 5/3, e teve que enfrentar seu primeiro break point na partida, mas conseguiu confirmar para vencer por 6/3, em 41 minutos.

O número de winners foi parecidos no primeiro set - seis a quatro para a americana -, e Stephens até teve mais erros não-forçados (15 a 12), mas conseguiu prevalecer nos ralis para levar a primeira parcial.

Stephens quebrou logo no primeiro game da segunda parcial e parecia com o domínio do jogo, mas foi quebrada no quarto game de zero e chegou a perder novo pontos seguidos, com Halep conseguindo transformar um 1/2 em um 4/2. Diferente do alto nível do primeiro set, o segundo teve momentos de menos ralis, mais erros e momentos em que ambas as tenistas demonstraram tensão.

Após abrir vantagem, foi a vez de Halep passar por um momento difícil, vendo Stephens empatar em 4/4. Após abrir 5/4, porém, a romena pressionou o saque da americana e foi recompensada: conseguiu a quebra e fechou o segundo set em 6/4, em 44 minutos.

Stephens esteve perto do título, mas as coisas não saíram como ela queria no fim (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Halep voltou para o terceiro set determinada a garantir seu título. Diferente do início da partida, quando a romena parecia não ter o que fazer para vencer a americana, Stephens passou a enfrentar este problema: todos os seus golpes e tentativas pareciam ter uma resposta da romena. Sloane tentou variar o estilo de jogo, mas Simona elevou seu nível de jogo, vencendo os cinco primeiros games, com duas quebras, e abriu 5/0.

A americana lutou para evitar o pneu e confirmou o saque no sexto game, mas Halep continuou seu alto nível, superou a pressão e garantiu seu Grand Slam: 6/1, em 38 minutos e o título de Roland Garros assegurado.

Halep caiu em lágrimas após match point: o título de RG é dela (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Foi a primeira final na carreira que Stephens perdeu um torneio de nível WTA: antes haviam sido seis vitórias, incluindo a final do US Open de 2017. A americana atinge seu melhor ranking na carreira, subindo da 10ª para a quarta posição.

Agora, as quatro primeiras do ranking são as atuais campeãs de Grand Slams: #1 Halep (Roland Garros), #2 Wozniacki (Australian Open), #3 Muguruza (Wimbledon) e #4 Stephens (US Open).