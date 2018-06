Thiem se diz decepcionado, mas confiante com futuro depois da derrota na final de Roland Garros

Google Plus

O austríaco Dominic Thiem fez sua primeira final de Grand Slam naquela que é sua superfícies de melhor proveito neste domingo (10). Perdeu por 3 sets a 0 pelas parciais de 6/4 6/3 6/2 em 2h42 frente ao maior vencedor da história do torneio, Rafael Nadal, que acabou por conquistar seu 11º título de Roland Garros.

Na coletiva, Thiem disse que estava orgulho por poder jogar uma final com aquele que ele via na televisão 11 anos atrás. Apesar de visivelmente desapontado com o vice, Thiem assegurou de que fará outras finais de Slam.

"É claro que é decepcionante perder essa final, mas estarei em outras finais; meu objetivo é ficar cada vez melhor". Apontou seus erros durante a partida, mas em momento algum disse que isso facilitou algo para Nadal, disse também que lutou até o último ponto, mas que não foi o suficiente.

"Fiz uma partida decente. Existe motivo pelo qual ele venceu aqui 11 vezes."

Quando perguntado sobre os 11 títulos do adversário, Thiem respondeu: “Quando você ganha 11 vezes o mesmo torneio, é porque você é excepcional, fantástico. Para conseguir esse feito, você tem que ter habilidades extraordinárias."

Thiem agora deve começar a preparação para a temporada de grama, onde, até agora, não tem nada programado. Conseguirá o austríaco atingir sua segunda final de Slam em Wimbledon?