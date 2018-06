Cabeça de chave número um, Vandeweghe estreia em Hertogenbosch batendo Sasnovich

A temporada de grama começou! Bicampeã do WTA de Hertogenbosch - 2014 e 2016 -, a #18 Coco Vandeweghe estreou com vitória na edição 2018 no torneio holandês. Cabeça de chave número um do Libema Open, a americana venceu por dois sets a zero a bielorrussa #51 Aliaksandra Sasnovich, por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/6(1), em 1h49.

+ Até logo, terra batida. Olá, grama!

Com o saque muito firme, Vandeweghe foi absoluta na primeira parcial. Conseguiu uma quebra logo no segundo game, e abriu 3/0 na sequência. Sasnovich não ameaçou o saque da americana em nenhum momento no primeiro set, e teve que sacar com 2/5 para não sair atrás. Conseguiu salvar três break points, mas não resistiu no quatro e Coco levou por 6/2, em 39 minutos.

O segundo set começou com Sasnovich aproveitando sua primeira chance de break point no jogo para quebrar Coco e abrir 1/0, mas a americana se recuperou logo na sequência e empatou. As duas tiveram relativa tranquilidade para confirmarem seus saques até o décimo game, quando Vandeweghe tinha vantagem de 5/4. A bielorrussa sacou para se manter no jogo e salvou seis match points no game mais longo da partida e conseguiu fazer 5/5.

Sasnovich teve um chance de quebra no game seguinte, mas Coco confirmou seu saque e a bielorrussa fez o mesmo na sequência para levar o set para o tie break. Aí, Vandeweghe conseguiu duas mini-quebras logo no início, abriu 5-0 e dominou para vencer por 7-1, em parcial de 1h10 e confirmar sua vitória em sets diretos.

Vandeweghe enfrenta na segunda rodada a vencedora do confronto entre #100 Arantxa Rus e #110 Ekaterina Alexandrova, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira (11).