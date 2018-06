Rybarikova vence Ruse em três sets e garante lugar na segunda rodada de Nottingham

Google Plus

Em um jogo cheio de altos e baixos foi a cabeça de chave número 2 do WTA de Nottingham saiu vitoriosa. Conhecida por valorizar a superfície de grama, a #19 Magdalena Rybarikova venceu na estreia e enfrenta agora a vencedora do duelo entre a alemã Mona Barthel e britânica Kate Swan na segunda rodada do Nature Valley Open. A eslovaca fez 6/0, 3/6 e 6/1 contra a qualifier #205 Elena-Gabriela Ruse.

Em um primeiro set muito fácil, Rybarikova atropelou a adversária e em apenas 20 minutos consolidou um pneu. A eslovaca não enfrentou um único break point no primeiro set.

Depois de furar quali, Ruse despede-se de Nottingham na primeira rodada após a derrota frente Rybarikova (Foto: James Williamson/Getty Images)

No segundo set, foi a vez da romena reagir. Jogou bem e cometeu poucos erros e nenhuma dupla falta, conseguindo fechar a parcial por 6/3. Foi no terceiro set que Rybarikova se impôs por completo. Acabou por fechar a parcial por 1/6 e fechou o jogo em 1h24. Um jogo relativamente fácil para a eslovaca.

Rybarikova se mantem firme no torneio e deve manter-se focada para a chegada de Wimbledon, torneio no qual ela demonstra um carinho especial. Em 2017, foi até as semifinais na grama de Londres.