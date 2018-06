Atual campeã, Kontaveit decepciona e cai na estreia para Kudermertova em Rosmalem

Anett Kontaveit terá de elevar o seu nível de jogo na grama se quiser defender seus 180 pontos ganhos em Wimbledon em 2017. Nesta terça-feira (12), a estoniana caiu em sets diretos para a russa Veronika Kudermetova, de apenas 21 anos, com parciais de 6/4 e 7/6(4), com um jogo repleto de erros não forçados por parte da Kontaveit e de winners por parte da Kudermetova.

A estoniana, conhecida por seu jogo bastante agressivo, porém inteligente, não conseguiu ver seu jogo fluir, pois, além de uma adversária que pouco errou e muito acertou, também não conseguiu sentir a bolinha. Pareceu que ainda não havia se acostumado com a relva. Do outro lado, uma tenista que apenas sobe no ranking fez a melhor partida de sua carreira até então. Com 9 aces em 11 games, Veronika Kudermetova não deixou sua adversária respirar. Quase sempre quando houve chance, houve winner.

Kontaveit, que nunca havia enfrentado uma tenista de ranking tão baixo na grama em nível WTA, agora espera pela próxima segunda-feira (18), onde jogará na Espanha. A jovem Kudermetova, por outro lado, já tem adversária marcada: a suíça Belinda Bencic, que venceu a checa Tereza Martincova, também em sets diretos. Nunca se encontraram em confronto direto.