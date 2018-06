Avassaladora, Konta estreia com vitória sobre Nara no WTA de Nottingham

Atual vice-campeã do torneio, a britânica Johanna Konta, número 22 do mundo, estreou com vitória tranquila no Nature Valley Open, em Nottingham, sobre a #97 Kurumi Nara, parciais de 6/2 e 6/3. Após não defender seu título em Miami e ter tido uma temporada no saibro muito aquém do esperado, Konta mostrou-se sólida desde o início e não deu nenhuma chance para a adversária em sua primeira partida na grama. Em confrontos diretos, foi sua quinta vitória contra apenas uma da japonesa.

Jogando em casa e com o apoio do público, a tenista de 27 anos quebrou o saque da japonesa duas vezes no primeiro set e em apenas 22 minutos já vencia a parcial por 4/1. Distribuindo aces e winners, fechou em 6/2 sem sustos.

No segundo set, Nara tentou equilibrar e voltou mais agressiva e tentando dominar os pontos, atacando antes da britânica. A tática não surtiu muito efeito. Assim como no set inicial, a cabeça de chave número quebrou o saque da japonesa duas vezes e administrou o jogo, fechando a segunda parcial em 6/3.

Konta terá pela frente agora sua conterrânea #91 Heather Watson, que venceu a americana #252 Danielle Lao por 6/1 6/3. As britânicas já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias de Konta, ambas no piso duro. O duelo valerá vaga nas quartas de final do Nature Valley Open.