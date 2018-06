Barty passa com tranquilidade por Voegele na estreia em Nottingham

Em sua primeira partida na grama do WTA de Nottingham, a #17 Ashleigh Barty, cabeça de chave número um do torneio, venceu sem mais complicações a suíça #92 Stefanie Voegele por dois sets a zero. A australiana, especialista no piso britânico, mostrou porque é favorita para ganhar a primeira rodada do Nature Valley Open por dois sets a zero.

Cabeça de chave número um do torneio, Barty logo abriu vantagem de 3/0 nos dois primeiros sets e encaminhou sua vitória na partida de maneira enfática ganhando 6/3 e 6/3 em menos de um hora e meia.

Voegele parecia sofrer com todos os games de seu serviço no primeiro set do jogo, facilitando assim Barty com vários segundos serviços para poder montar na bola. A suíça nunca contou muito com a grama para obter bons resultados, visto que sua performance não é das melhores nesse piso, precisando assim de alguns games para entrar em ritmo para equilibrar um pouco a partida.

Cedendo a primeira parcial por 6/3, Voegele voltou mais dispersa e menos focada, facilitando o jogo para Barty quebrar logo de cara e liderar por 3/0 e depois engatar uma quarta e ganhar seus games de saque de maneira rápida e eficiente, chegando a uma vantagem de 5/2. Mais relaxada, Barty vacilou e permitiu que Voegele endurecesse um pouco a segunda parcial, chegando a 5/3. Mas o nono game foi o jogo de uma jogadora só e Barty, de novo, quebrou a suíça e fechou a partida em 6/3 em menos de uma hora e meia.

A seguir, Ashleigh Barty irá enfrentar nas oitavas de final a chinesa #111 Duan Yingying, que venceu a russa #288 Valeria Savinykh, buscando igualar seu resultado do ano passado as quartas de final no Nature Valley Open.