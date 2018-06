Em três sets, Tsitsipas vence John-Patrick Smith e avança em Hertogenbosch

Após uma boa temporada no saibro, a grande promessa grega e cabeça de chave do Libéma Open, #37 Stefanos Tsitsipas conseguiu sua primeira vitória em um torneio ATP disputado em quadras de grama contra o lucky loser, #196 John-Patrick Smith , com parciais 3/6, 6/3 e 6/4 em 1h46. O australiano havia perdido na segunda rodada do qualifying para o seu compatriota #214 Max Purcell, apenas após a desistência de última hora do convidado da organização, #255 Tallon Griekspoor, conseguiu entrar na chave.

Sacando e voleando muito bem, como de costume, o australiano conseguiu a quebra de saque no nono game da primeira parcial após uma bola na rede. No game seguinte, Smith confirmou o seu serviço com tranquilidade e venceu o set: 6/3, em 27 minutos.

No segundo set, Tsitsipas começou a ir mais a rede e usar melhor seu potente saque. Logo na quarta parcial, o grego de 19 anos aproveitou às falhas em subidas a rede do rival dez anos mais velho e conseguiu a quebra de saque, no décimo game, Stefanos precisou de três set points para fechar, 6/3 após 33 minutos.

Na parcial decisiva, o jovem grego seguiu no mesmo ritmo do segundo set e não deu chances para J-P Smith. O grego cedeu apenas seis pontos com seu saque e novamente, foi cirúrgico na rede, para fechar a última parcial em 6/4.

Com a vitória, Tsitsipas terá pelo caminho na segunda rodada em Hertogenbosch, o tunisiano #61 Malek Jaziri que derrotou com tranquilidade Max Purcell, que havia eliminado J-P Smith no quali.