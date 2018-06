Kudermetova surpreende novamente, derruba Bencic e está nas quartas de Hertogenbosch

Veronika Kudermetova já havia mostrado do que é capaz ontem (12) ao eliminar a atual campeã de Hertogenbosch, Anett Kontaveit, em sets diretos. A tenista russa voltou a mostrar alto desempenho ao despachar #61 Belinda Bencic com parciais de 6/2 2/6 6/3 garantindo assim sua primeira quarta de final em torneios da WTA. A russa disputa agora uma vaga para as semis do Libema Open contra a eslovaca #55 Aleksandra Krunic.

O primeiro set do jogo começou com uma quebra. Belinda Bencic não foi capaz de confirmar seu primeiro serviço e começou na desvantagem. Kudermetova disparou aces e winners, quebrou por uma segunda vez e abriu vantagem de 5/2. Bencic chamou o treinador, fez um bom game, teve break points, mas acabou por não converter e perdeu o set pela parcial de 6/2 em 32 minutos.

Bencic caiu na segunda rodada na grama holandesa (Foto: Divulgação/Libema Open)

No segundo seta, ex top 10 mostrou-se mais animada. Quebrou logo de início e abriu vantagem de 3/0 em apenas 13 minutos. Kudermetova chegou a pedir assistência médica por duas vezes, mostrou-se mais casada que no set anterior, fez menos aces e cometeu mais erros, o que impactou diretamente no marcador. Chegou a quebrar a tenista suíça, mas não isso não a impediu perder o segundo set: 6/2, em 40 minutos.

No terceiro set, Kudermetova estava vívida novamente. A tenista voltou a impor seu bom jogo e dominou a adversária, que mesmo chamando o treinador, não conseguiu retomar ao bom nível. A russa venceu o set por 6/3 em 33 minutos.

Bencic, que vem de uma série de lesões e de uma péssima série de jogos despe-se prematuramente de 's-Hertogenbosch. Já Kudermetova, que já mostrou que não tem problema algum em jogar em desvantagem de torcida, segue no torneio e enfrenta mais uma favorita na disputa da vaga para a semi final. Conseguirá a russa causar mais uma surpresa?