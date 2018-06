Roger Federer passa susto no retorno às quadras, mas elimina Mischa Zverev em Stuttgart

Após três meses fora das quadras, Roger Federer estreou pelo ATP 250 de Stuttgart. Enfrentando o velho conhecido #54 Mischa Zverev, irmão mais velho do número três do mundo Alexander Zverev, Federer passou um grande susto - perdeu um set para o rival pela primeira vez em seis confrontos -, mas buscou o resultado e avançou para as oitavas do torneio. De virada, o suíço bateu o alemão por 3/6, 6/4 e 6/2. É o primeiro torneio da temporada de grama preparatório para Wimbledon, onde Federer busca seu nono título.

Na primeira parcial, o suíço teve um desempenho muito aquém do esperado - lembrando a atuação da surpreendente derrota do ano passado na estreia contra Tommy Haas. Não conseguia encontrar seu ritmo e acumulou muitos erros durante o primeiro set. Já seu adversário, mostrava-se sólido e focado. Aproveitando os vacilos de Federer, Zverev fechou em 6/3.

Mais focado na segunda parcial, Federer quebrou o alemão e abriu 4/2. Porém, não conseguiu manter o ritmo e cedeu a quebra de volta. No nono game, o 'vintage' Federer apareceu e o suíço conseguiu novamente abrir vantagem. Sacou para o set e fechou com 6/4 e deixou o jogo empatado.

No set decisivo, Federer passou a sentir mais a bola e ser mais agressivo, com saques potentes e inúmeras passadas quando Zverev subia à rede. Quebrou o saque do adversário duas vezes e fechou a parcial por 6/2. Vitória importante para o suíço que, derrotado na estreia do torneio no ano passado, precisa apenas de mais duas vitórias para recuperar o posto de número #1 do ranking da ATP.

Federer espera agora o vencedor da partida entre o argentino #75 Guido Pella e o indiano #169 Prajnesh Gunneswaran, que vem de vitória impressionante sobre o canadense #23 Denis Shapovalov, cabeça número seis do torneio.