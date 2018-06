Konta vence compatriota Watson e avança às quartas de final em Nottingham

Google Plus

Num clima completamente britânico, a #22 Johanna Konta continuou sua boa fase após vencer a japonesa Kurumi Nara anteriormente em dois sets, e agora venceu sua compatriota #91 Heather Watson no WTA de Nottingham, na Inglaterra, em pouco mais de 1h30 com parciais de 6/4 e 7/6(5), avançando a sua primeira partida de quartas de final desde Brisbane, em janeiro.

Foi a terceira vez que as duas se encontraram em partidas oficiais, e foi a terceira vez que Johanna Konta venceu sem perder sets. As duas outras foram em quadras duras, em que a ex-top 10 também confirmou seu favoritismo.

O jogo não apresentou grandes emoções, mas uma ótima qualidade técnica, tanto no saque como nos ralis. As duas conseguiram 11 aces ao todo e porcentagens de primeiro serviço acima dos 70% no jogo inteiro. Por isso, não houve, durante o jogo, muitas oportunidades de quebra, mas Konta (67%) teve um aproveitamento de break points melhor que a Watson (25%) nesse sentido.

A cabeça de chave #4 agora avança às quartas-de-final de número 23 na carreira, buscando defender a final de 2017, na qual perdeu em três sets por Donna Vekic, ainda viva na edição de 2018, com um potencial encontro nas semifinais. Para isso, a britânica precisa eliminar a eslovena #118 Dalila Jakupovic, que eliminou a polonesa Magdalena Frech.