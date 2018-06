Barty passa com facilidade por Duan e segue às quartas do WTA de Nottingham

Google Plus

A cabeça de chave número um do Nature Valley Open mostrou novamente que o favoritismo lhe cai bem. Depois da vitória fácil em cima da suíça Stefanie Voegele, a #17 Ashleight Barty brilhou novamente ao despachar a chinesa #111 Duan YingYing sem demora pelas parciais de 6/3 6/2. Barty, que já demonstrou gostar muito do piso de grama, segue em busca do título inédito em Nottingham.

O primeiro set foi bem tranquilo para a australiana. Apesar de não encaixar bem o primeiro serviço, conseguiu devolver bolas de forma efetiva e não cometeu tantos erros. Em 2/1 teve sua primeira chance de break e soube aproveitar: abriu 3/1 e consolidou seu serviço logo em seguida abrindo 4/1. Foi aí que Duan chamou seu técnico, e teve um progresso relativo depois da conversa com ele, mas não o bastante para parar a adversária. Barty serviu para o set e fechou a parcial em 6/3, em 27 minutos, sem enfrentar um único break point.

O segundo set foi ainda mais tranquilo que o primeiro para a australiana. Quebrou logo no começo e seguiu com sue bom jogo. A australiana disparou seis aces durante todo o jogo, o que equilibrou bem nas duas 4 dupla faltas. Barty ainda enfrentou dois break points no segundo set, mas foi capaz de salvá-los e acabou por fechar a parcial em 6/2 e o jogo deu-se por encerrado em apenas 1h04.

Barty, que não está jogando em duplas no torneio segue firme e enfrenta agora a britânica #156 Katie Boulter, carrasca da #101 Samantha Stosur