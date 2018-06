Sem sustos, Raonic vence Fucsovics e está nas quartas em Sttutgart

O canadense #35 Milos Raonic enfrentou o húngaro #46 Martón Fucsovics em confronto válido pelas oitavas de final do ATP 250 de Sttutgart, na Alemanha. Sólido, Raonic venceu a partida por 6/2 e 6/4, sem dar chances para seu adversário, principalmente em seus games de saque. Com uma porcentagem incrível de 86% de pontos ganhos com o primeiro saque e 92% com o segundo, o cabeça de chave número 7 do torneio não enfrentou nenhum break point ao longo do duelo. Em contrapartida, aproveitou todos os três que teve no saque do húngaro.

Na primeira parcial, Raonic não deu ritmo para Fucsovics. Quebrou o saque do adversário duas vezes e venceu seus games de serviço tranquilamente. Com 10 aces, fechou em 6/2 e saiu na frente.

Buscando a virada, Fucsovics voltou mais agressivo e buscando mais winners no segundo set. O jogo ficou mais disputado e o húngaro parecia focado e determinado a empatar a partida. Porém, o canadense manteve seu impecável aproveitamento sacando e seguiu sem dar oportunidades. Elevou o nível e conquistou a quebra que necessitava. Fechou em 6/4 e se classificou para as quartas de final do torneio.

Raonic enfrenta agora o tcheco #19 Tomas Berdych, cabeça de chave número 3 do torneio, que vem de uma boa vitória sobre um inspirado #47 Benoit Paire por 7-6 (3) e 6-4.

Em confrontos diretos, Raonic tem leve vantagem. São cinco vitórias contra três de Berdych. A última partida foi disputada em Lyon, na França, em 2017, e o tcheco venceu em dois tie-breaks.