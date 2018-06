Lottner surpreende e elimina Mertens nas oitavas em Hertogenbosch

Um ano após vencer Dominika Cibulkova em Hertogenbosch, a #148 Antonia Lottner fez mais uma vítima na Holanda. Após o jogo ser interrompido na quinta-feira (14) em 2/2 no primeiro set para esta sexta-feira (15), a alemã despachou a cabeça de chave número dois, #15 Elise Mertens por dois sets a zero no Libema Open, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h45, e avançou às quartas do torneio holandês.

Aos 21 anos, Lottner espera que esse torneio seja seu momento de virada na carreira. Campeã júnior de Roland Garros, a alemã ainda não conseguiu entrar no Top 100 no ranking da WTA.

No retorno à quadra, Mertens venceu os dois primeiros games e abriu 4/2. Isso deu a chance à belga de sacar para o jogo em 5/4, mas Lottner conseguiu quebrar o saque da rival pela primeira vez e igualou a parcial. Com um saque potente, a alemã conseguiu voltar para a partida confirmando seu saque e pressionando a rival, que foi quebrada novamente no 12º game, perdendo o set por 7/5, em 1h04.

Mostrando uma pouco usual inconsistência, Mertens não conseguiu tomar conta do segundo set e, com uma quebra no quarto game, Lottner ficou em controle da parcial. Com muita agressividade em ângulos de dentro para fora, a alemã só enfrentou um break point no segundo set, e fechou a grande vitória com um 6/3, em 41 minutos.

Lottner entrará em quadra mais uma vez nesta sexta-feira (15) para enfrentar a eslovaca #81 Viktoria Kuzmova. A alemã jogará pela primeira vez uma fase quartas de final de um torneio WTA, sonhando com as semis.