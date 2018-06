Com direito a pneu, Barty despacha Boulter e está nas semis em Nottingham

Ashleigh Barty começou a temporada de grama mostrando a que veio e passando por cima de qualquer um que cruze seu caminho. A australiana tem ficado cada vez menos tempo dentro de quadra (1h07 no round 1; 1h04 no round 2; 54 minutos nas quartas) e se mostrado cada vez mais confiante com seu estilo de jogo. Nesta sexta-feira (15), a cabeça de chave número do Nature Valley Classic, despachou a jovem #156 Katie Boulter, vencendo por 6/0 e 6/2.

O primeiro set foi completamente ditado pela cabeça de chave número um. Quebrou quando teve chance e foi capaz de salvar break points. Barty disparou 4 aces no primeiro set. Boulter cometeu muitos erros e não soube devolver bolas importantes de boa forma, o que facilitou muito para que a adversária pudesse fechar a parcial por 6/0, em apenas 24 minutos.

Katie despede-seda grama britânica depois de uma dura derrota frente a Barty (foto: Matthew Stockman/Getty Images)

No segundo set algo inesperado aconteceu: Katie quebrou a australiana. Barty, até então, não havia sido quebrada em todo o torneio. Apesar da britânica consolidar a quebra, Barty logo se apressou em normalizar o placar do segundo set e, com muita facilidade, virou e fechou a parcial em 6/2, em 30 minutos.

Barty, que vem mostrando um jogo que fica melhor a cada dia, enfrenta agora a vencedora de #18 Naomi Osaka e #30 Mihaela Buzarnescu nas semifinais em Nottingham. Boulter, 21 anos, despede-se do torneio mas com a cabeça erguida, afinal não é todo dia que você bate alguém como Sam Stosur.