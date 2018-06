Konta vence Jakupovic com autoridade e avança às semifinais em Nottingham

Johanna Jonta, ex top 10 e atual número 22 do mundo tem feito a campanha dos sonhos no WTA de Nottingham. Até agora não perdeu um único set e tem demonstrado um jogo sólido e eficaz, muito diferente do que vinha mostrando durante o ano. Nesta sexta-feira (15), despachou a #118 Dalila Jakupovic, por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h16, e está nas semifinais do Nature Valley Open.

Em um primeiro set equilibrado, foi a atual vice-campeã do torneio quem se saiu melhor. A britânica, conhecida pelos erros que comete em excesso, conseguiu encaixar bem o jogo ofensivo e conseguiu contornar os erros. Quebrou, foi quebrada, quebrou novamente e fechou o set em um game de serviço pela parcial de 6/4.

Eslovena volta para casa depois da derrota para a britânica Johanna Konta (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Já no segundo set, Konta não precisou fazer grande esforço. Jakupovic parecia não ter voltado mentalmente para a parcial, cometeu mais erros e menos winners. Konta aproveitou a queda no jogo da adversária e, com direito a três quebras, fechou o segundo set pela parcial de 6/2 e o jogo em 1h16.

Konta enfrenta agora a croata #42 Donna Vekic, para quem perdeu na final do ano passado. Vekic eliminou nas quartas de final a alemã #117 Mona Barthel.