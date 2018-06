Federer faz partida segura e passa por Pella nas quartas do ATP 250 de Stuttgart

Em busca de retomar a liderança do ranking da ATP, Roger Federer, com certa facilidade, venceu o #75 Guido Pella por 6/4 e 6/4 em 67 minutos para avançar às semifinais do ATP 250 de Stuttgart. O suíço, 20 vezes campeão de Grand Slam, precisa chegar a final para passar Rafael Nadal na liderança do ranking mundial.

Roger Federer perdeu apenas um ponto no seu saque no primeiro set, enquanto Pella sofreu no quinto game, salvando dois break points, mas não conseguiu no sétimo, quando o suíço fez 4/3. Assim, Federer confirmou seus serviços sem problemas e fez 6/4, em 31 minutos.

Na segunda parcial, Federer quebrou logo de cara, mas Pella impôs mais dificuldades no saque rival. Venceu 11 pontos no serviço do suíço, e conseguiu break points no 10º game, quando o suíço sacava para vencer o jogo. Mas, o número dois do mundo, virou um 15-40 para vencer o game e o jogo: 6/4 no segundo set, em 36 minutos.

Pella teve poucas chances no saque de Federer e caiu em Stuttgart (Foto: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Federer enfrentará o #24 Nick Kyrgios nas semifinais da MercedesCup nesse sábado (16), após o australiano ter vencido o espanhol #33 Feliciano Lopez por 6/4, 3/6 e 6/3.