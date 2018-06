Barty se impõe contra Osaka e está na final de Nottingham

A #18 Naomi Osaka, vencedora do Indian Wells, tem mostrado dificuldades para encontrar bom ritmo depois de conquistar seu primeiro título no deserto da Califórnia. A japonesa, que sempre arrasta uma boa multidão de fãs por onde passa, perdeu hoje frente a australiana #17 Ashleigh Barty, que vem mostrando cada vez mais a sua preferência pela temporada de grama. A australiana, por outro lado, continua com sua grande campanha em Nottingham, e venceu a semifinal por 6/3 e 6/4, em 1h06.

Barty começou a partida de forma tranquila. Jogou seu bom jogo e esperou a hora certa para começar a ditar o ritmo da parcial. Não fez um bom set no quesito primeiro serviço, mas, abriu o marcador em seu favor de qualquer forma. Quebrou logo no início do jogo e logo se pôs a consolidar a quebra, abrindo 3/0 de vantagem. Osaka serviu bem logo em seguida e conseguiu embarcar na partida. Logo depois quebrou a australiana, consolidou a quebra e empatou a parcial: 3/3. Foi então que a australiana passou a dominar por completo, fez três games seguidos e fechou a parcial por 6/3, em 28 minutos.

Osaka se despede de Nottingham depois da derrota frente a australiana Ashleigh Barty (Foto: James Williamson - AMA/Getty Images)

O segundo set começou com a tenista japonesa sendo quebrada. Barty seguiu com seu bom ritmo, não enfrentou um único break point no segundo set. Osaka chamou o coach, mas não foi capaz de melhorar seu ritmo e perdeu o segundo set – e partida – por 6/4. Osaka enfrentou dificuldades na devolução e no primeiro serviço, fundamentos importantes quando você joga contra uma tenista como Ashleigh.

Barty espera agora a vencedora de Donna Vekic e Johanna Konta para disputar o título no Nature Valley Open.