1: Federer vence batalha contra Kyrgios, vai à final em Stuttgart e volta ao topo do ranking

O suíço #2 Roger Federer venceu o australiano #24 Nick Kyrgios por 6-7(2), 6-2 e 7-6(5), em confronto válido pela semifinal do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Com o resultado, Federer se classificou pela primeira vez para a final do torneio. Além disso, o suíço conquistou o número de pontos necessários para ultrapassar Rafael Nadal e voltará a ser o número um do mundo na próxima segunda-feira.

Em um jogo repleto de aces - 12 de Federer e 23 de Kyrgios - prevaleceu a atuação dos jogadores nas horas decisivas. No primeiro set, o australiano jogou um ótimo tie break e aproveitou os erros do suíço para fechar tranquilamente o game de desempate e sair na frente com um 7/6(2).

Na segunda parcial, Federer voltou mais sólido e comandando os pontos. Já Kyrgios, perdeu a intensidade apresentada no início do jogo e foi facilmente batido. O tenista nascido na Basileia quebrou o saque do australiano duas vezes e fechou em 6/2, empatando o jogo.

O terceiro set foi bem parecido com o primeiro. Ambos sacando muito bem e sem dar chances para o adversário. Em mais um tie break repleto de bons pontos, Federer aproveitou subida equivocada de Kyrgios à rede e deu um leve toque com o backhand na paralela para fechar o jogo, com um 7/6(5).

Em sua primeira decisão em Stuttgart, o suíço enfrentará o #35 Milos Raonic, que venceu o francês #17 Lucas Pouille por 6/4 e 7/6(3). Os tenistas já se encontraram treze vezes, com dez vitórias do suíço, contra apenas três do canadense. A última partida, disputada na grama sagrada de Wimbledon, teve Federer como vencedor por 3 sets a 0.

Após a final, Federer disputará o ATP 500 Halle - também na Alemanha - antes de seguir para a defesa de seu título em Wimbledon, onde ele buscará seu nono título.