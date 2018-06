Com emoção, Gasquet passa por Tomic e vai à decisão do ATP 250 de Hertogenbosch

O francês #30 Richard Gasquet sofreu, mas venceu o australiano #181 Bernard Tomic, ex-top 20, por dois sets a um, para alcançar a final em Hertogenbosch. Cabeça de chave número dois, Gasquet encontrou dificuldades contra o criativo jogo do rival, mas venceu por 6/4, 6/7(6) e 6/2, em 1h48.

Gasquet, com 13 aces e 78% de acerto no primeiro serviço, logo impôs seu jogo com seu saque e sua esquerda de uma mão eficiente. Com um aproveitamento de 83% de pontos vencidos com seu primeiro saque, o francês mostrou mais consistência e, mesmo com Tomic tentando endurecer as coisas empatando o primeiro set em 4/4, levou a primeira parcial por 6/4, em apenas 35 minutos.

Mais regular e menos errático, Tomic entrou no segundo set ganhando a primeira oportunidade de break point que teve ao seu favor e partiu para cima liderando o set em 5/2. Gasquet, menos focado e bem disperso, mesmo assim complicou um pouco, empatando o jogo em 5/5. A partir daí, ambos mantiveram seus saques levando o embate para o tie break. Tomic, querendo sobreviver na partida, conseguiu o mini break ao seu favor para chegar a sua vitória no set, levando o jogo para um desfecho emocionante, com um 7/6(6), em 48 minutos.

Porém, Gasquet com um total de 18 winners na partida e uma vantagem rápida de 5/2 no terceiro set, logo mostrou ao que veio no jogo com sua esquerda de uma mão precisa. Com 95 pontos vencidos no embate, o francês mostrou mais poder de cisão e, mesmo com Tomic tentando reverter as coisas tentando minimizar seus erros, fechou a partida em 6/2, em 28 minutos, após quase duas horas de muito esforço e emoção.

Apesar de eliminação, Tomic pode comemorar bom rendimento em Rosmalen (Foto: JASPER JUINEN/AFP/Getty Images)

Gasquet enfrentará na final, neste domingo, (17) seu compatriota Jérémy Chardy, que também eliminou um australiano: 6/4 e 7/5 contra o #69 Matthew Ebden, para chegar à final do Libema Open.