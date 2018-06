Siniakova sai na frente, mas Mladenovic vira na primeira rodada de Birmingham

Google Plus

Em um jogo de muitos erros, a #56 Kristina Mlaenovic conseguiu aproveitar as oportunidades e acabou obtendo a vitória frente a #40 Katerina Siniakova pelas parciais de 1/6, 6/2 e 6/4, em 1h47. Com a vitória de hoje, a freances deixou tudo igual no H2H contra a tcheca: 3 a 3.

O jogo começou muito para a tenista tcheca. Sacou bem, teve boa devolução, fez winners sem fazer muitos erros e manteve o bom humor sempre. Enfrentou apenas um break point e conseguiu salvá-lo. Teve, em contra-partida, três quebras a seu favor. Aproveitou que a adversária não conseguia encaixar o primeiro serviço e foi para cima. O resultado foi fechar a parcial em 6/1 em meros 32 minutos.

A parte mais emocionante do jogo foi o MTO de Siniakova que foi requerido pela... árbitra. A tenista tcheca estava com um corte na perna esquerda e, com medo de sujar a quadra, a árbitra optou por parar a partida

No segundo set, Mladenovic voltou com outra postura. Ajustou o primeiro serviço, soube dosar os erros e as winners e acabou por empatando o jogo no quesito sets: 6/1, 2/6.

E no set final, houve um jogo mais emocionante. Apesar dos erros de ambas as partes, ralis mais equilibrados, pontos mais dinâmicos e bem construídos. Siniakova acabou perdendo a parcial novamente, por 4/6. O jogo durou 1h47.

Ambas as tenistas estão jogando duplas. Mladenovic venceu a estreia com Timea Babos contra Coco Vandeweghe e Ashleigh Barty, enquanto Siniakova faz parceiria com a compatriota Barbora Krejcikova. A dupla checa alcançou recentemente o maior resultado de sua carreira ao ganhar Roland Garros