Após sofrer no primeiro set, Thiem  vence Youzhny e avança em Halle

Uma das sensações do circuito, #7 Dominic Thiem estreou pelo ATP 500 de Halle com vitória. O austríaco derrotou o velho conhecido #94 Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, parciais de 7/6(5) e 6/2. Os tenistas haviam se enfrentado apenas umas vez, em Stuttgart, no ano de 2016. Com o triunfo, Thiem mantém o retrospecto de 100% contra o adversário.

Ambos os tenistas tiveram chances de levar o primeiro set. Após um começo disputado, Thiem quebrou o saque de Youzhny e serviu para o set. Então, Youzhny devolveu a quebra e logo depois confirmou seu saque, abrindo 6/5. O russo teve dois set points no saque de Thiem, mas não aproveitou. Com o jogo empatado em 6/6, o cabeça de chave número 3 do torneio teve novo set point e dessa vez aproveitou-se de um erro do russo para fechar em 7/6(5) o apertado tie break.

Na segunda parcial, Youzhny caiu de rendimento e Thiem subiu o ritmo, atropelando o adversário. Quebrou o saque do russo no segundo game e abriu 3/0 rapidamente, disparando winners de todos os lados da quadra. No oitavo game do set, voltou a quebrar o saque de Youzhny, decretando a vitória: 6/2.

O austríaco vai enfrentar na segunda rodada o japonês #52 Yuichi Sugita, que venceu o alemão #49 Maximilian Marterer por 2 sets 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/3.