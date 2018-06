Cilic passa com facilidade por Verdasco na primeira rodada no ATP 500 de Queen’s

O #33 Fernando Verdasco não teve chances nenhuma na sua estreia no ATP 500 de Queen’s contra o #6 Marin Cilic, cabeça de chave número um e finalista do ano passado. O croata dominou e venceu a partida por 6/3 e 6/4 em 1h06.

Cilic se aproveitou de um Verdasco pouco confortável no piso londrino e logo impôs seu estilo mais potente e agressivo de jogar, quebrando o madrilenho no oitavo game do primeiro set e fazendo logo 5/3 com o seu serviço à favor para fechar o set. Com um aproveitamento quase perfeito de pontos vencidos no seu primeiro saque (97%), o croata capitalizou em cima do vacilo de Verdasco e fechou em 6/3 a primeira parcial.

A performance do croata continuou com a mesma intensidade no segundo set. Com direitas potentes, dominantes e nenhum break point no seu saque, Cilic seguiu desfilando seu talento no Queen’s Club, em Londres, não deixando Verdasco respirar na partida. Fato curioso é que Marin só perdeu no jogo inteiro quatro pontos em seu saque, contando porcentagem de primeiro (sendo 28 de 29 ou 97% de aproveitamento) e segundo saque (sendo 12 de 15 ou 80% de aproveitamento) em um total de 10 games de serviço. Assim, o croata não passou muito tempo em quadra e quebrou o terceiro game para facilitar as coisas e trazer o set para seu lado, liderando em 2/1.

Sem ter nenhuma quebra contra nos seus games de saque e cedendo apenas dois pontos no seu serviço, o croata, campeão de Queen's em 2012, se impôs e fechou em 6/4 sem maiores problemas, garantindo-se na segunda rodada, onde vai enfrentar o luxemburguês #46 Gilles Muller, que se bateu a jovem promessa de 19 anos canadense #23 Denis Shapovalov por 7/6(7) e 7/6(6).

Já da sua parte, Verdasco, perdedor na chave de simples no torneiro londrinense, disputará as duplas fazendo parceria com o tcheco Tomas Berdych e irá enfrentar na primeira rodada a parceira entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stan Wawrinka.