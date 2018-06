Rybarikoba surpreende Pliskova e garante vaga na segunda rodada em Birmingham

Google Plus

A temporada de grama não começou bem para Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo. Em seu primeiro jogo preparatório para Wimbledon, sofreu uma derrota dura frente da eslovaca #19 Magdalena Rybarikoba. Perdeu pelas parciais de 6/2 6/3, em apenas 1h03, na primeira rodada do Nature Valley Classic.

Pliskova, conhecida como 'Ace Queen', enfrentou grande dificuldade em encaixar um bom serviço no primeiro set do jogo. Sofreu dois break points e não soube converter quando teve a chance de quebrar a adversária. O desempenho ruim ficou marcado no placar: 6/2

Pliskova estreia na grama com derrota frente a Rybrikova (Foto:Jordan Mansfield/Getty Images for LTA)

O segundo set seguiu no mesmo ritmo do primeiro para a tcheca: poucos pontos de serviço, devoluções ruins, muitos erros não forçados e poucas winners. Foi quebrada duas vezes e não teve um único break point em seu favor.

Rybarikoba não fez uma largada excelente, mas soube aproveitar as chances que teve e por isso conseguiu o resultado bom em cima da número sete do mundo.

Apesar da derrota, Pliskova não se despede de Birmingham. A tcheca joga duplas com a alemã Julia Goerges e ambas devem estrear com a dupla cabeça de chave 4, Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova na próxima quarta (20).

Rybarikova, por sua vez, tem encontro marcado no R2 do singulares com a francesa #56 Kristina Mladenovic, que venceu a tcheca Katerina Siniakova.