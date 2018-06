Svitolina passa susto, mas elimina Vekic na primeira rodada de Birmigham

Elina Svitolina, uma das grandes favorita ao título do Nature Valley Classic, em Birmingham, tomou um tremendo susto em sua estreia na superfície de grama. A ucraniana precisou mostrar o seu melhor tênis para conseguir o triunfo em cima da #55 Donna Vekic. Venceu pelas parciais de 6/1, 3/6 e 6/1, em 1h30.

O jogo começou da forma perfeita para a ucraniana. Bom serviço, devolução excelente, boa construção de pontos, poucos erros e dose certa de agressividade nas winners. Aproveitou o mau desempenho no serviço de Vekic e quebrou duas vezes, fechando a parcial em 6/1 em apenas 26 minutos. Svitolina não enfrentou um único break point no primeiro set.

Na pausa entre sets, Vekic chamou seu treinador. "Não complique os pontos. você não precisa prolongar nada, ela devolve bem, acabe o quanto antes. se você se sentir no controle, vai pra cima", aconselhou Torben.

O segundo set começou muito similar ao primeiro. Svitolina começou servindo bem e devolvendo de forma eficiente, quanto que Vekic sofreu problemas com o serviço e com os erros não forçados. A ucraniana estava com um break de vantagem quando as coisas tomaram um rumo inesperado. A croata teve o primeiro break point em seu favor e soube aproveitar. Empatou o jogo, serviu com eficiente depois disso e voltou a quebrar a adversária que servia para ficar no set. A croata fechou o set pela parcial de 6/3, em 32 minutos.

O set decisivo foi um replay do primeiro. Svitolina voltou a servir com procissão, fez jus a fama de boa devolução e acabou por fechar o terceiro set da mesma forma que o primeiro: 6/1 em 32 minutos.

Svitolina enfrenta no segundo round do Nature Valley Classic a francesa #41 Alizé Cornet, que venceu a russa Ekaterina Makarova em três sets.