Atual campeã, Kvitova estreia em Birmingham com vitória sobre Konta

Petra Kvitova passou muito longe de seu melhor tênis na partida contra a tenista da casa, Johanna Konta, mas fez o suficiente para garantir lugar no segundo round do Nature Valley Classic. A tcheca estreou com vitória sobre a britânica pelas parciais de 6/3 6/4, em 99 minutos.

Kvitova teve destaque no primeiro set. A tenista tcheca, como é de praxe, foi para cima, mostrou-se agressiva em devoluções, sacou bem, fez aces, winners e soube tirar proveito dos erros da adversária. Konta cometeu erros preocupantes, não encaixou bem o serviço, fez muitas dupla faltas e foi quebrada duas vezes. Resultado: 6/3 para a tcheca, em 48 minutos.

O segundo set foi como o primeiro: muitos erros de Konta, muitos erros no serviço, devolução fraca. Kvitova, apesar de cometer mais erros que a britânica, acabou por conseguir prevalecer novamente. Quebrou apenas uma vez, em 4/4. Depois serviu para o set e conseguiu fechar a parcial em seu primeiro match point. 6/4 em 51 minutos.

Na entrevista pós jogo, Kvitova disse que não existem jogos fáceis no tênis, mas que pegar Konta no primeiro round foi um desafio especial.

"Quando você pega alguém como ela em R1, você espera mais, se prepara mais", afirmou a tcheca. Depois, afirmaram que a única tenista que já conseguiu vencer dois anos seguidos em Birmingham, foi Maria Sharapova, e perguntaram se ela também conseguiria, respondeu com bom humor: "Veremos".

A tenista tcheca enfrentará na segunda rodada, a australiana #25 Daria Gavrilova, que venceu em sets diretos a eslovaca Dominika Cibulkova: 6/3 e 7/6(8).