Com tranquilidade, Federer passa por Bedene na primeira rodada do ATP 500 de Halle

Após retomar o número um do ranking da ATP, Roger Federer, nove vezes campeão do ATP 500 de Halle, estreou no torneio alemão batendo o #72 Aljaz Bedene, por dois sets a zero. O suíço venceu por 6/3 e 6/4, em 1h12.

Federer se aproveitou de um Bedene muito pouco confortável no piso alemão e logo impôs seu estilo mais clássico e agressivo de jogar, quebrando o esloveno no oitavo game do primeiro set e fazendo logo 5/3 com o seu serviço à favor para fechar o set. Com um aproveitamento próximo do perfeito de pontos vencidos no seu primeiro saque (88%), o suíço fechou em 6/3 o primeiro set.



A performance do suíço continuou com a mesma intensidade no segundo set. Com direitas potentes, voleios dominantes e nenhum break point no seu saque, Federer seguiu desfilando sua classe no Gerry Weber Open, não deixando Bedene respirar na partida.

Fato curioso é que Federer só perdeu no jogo inteiro oito pontos em seu saque, contando porcentagem de primeiro (30/34, 88% de aproveitamento) e segundo saque (11/15, 73% de aproveitamento) em um total de 10 games de serviço. Assim, o suíço quebrou Bedene no oitavo game para facilitar as coisas e trazer o set para seu lado, liderando em 5/3. Roger se impôs e fechou em 6/4 com uma direita potente e fulminante, garantindo-se na segunda rodada.

Na sequência, Federer medirá forças com o francês #48 Benoit Paire, que bateu o americano Steve Johnson por 7/5 e 7/6(5), em 1h30.