Muguruza estreia de forma convincente e despacha Pavlyuchenkova em Birmingham

Garbiñe Muguruza, atual campeã de Wimbledon, abriu a #28 Anastasia Pavlyuchenkova. A espanhola precisou de apenas 59 minuto para vencer pelas parciais de 6/1 6/2 e garantir vaga na segunda rodada do WTA de Birmingham.

O primeiro set começou com Muguruza totalmente dominante. Logo no segundo game do jogo, a espanhola quebrou a adversária e consolidou a quebra. 3/0 em apenas oito minutos. Pavlyuchenkova não conseguiu encontrar bom ritmo, forçou muitas bolas, não encaixou o serviço e foi quebrada por mais duas vezes. A espanhola fechou a parcial em 6/1, em apenas 29 minutos.

O segundo set seguiu o ritmo do primeiro: Muguruza continuou dominante, dispando winners, aces, boas devoluções e cometendo poucos erros - foram apenas cinco durante toda a partida. A número três do mundo não enfrentou um único break point durante todo o jogo. Muguruza fechou a parcial em 6/2 em apenas 30 minutos.

No pós jogo, Muguruza afirmou estar muito satisfeita com seu nível de jogo. Disse também que na grama, gosta de estar 100% porque basta apenas um deslize para que as coisas mudem completamente de cenário. Quando perguntada sobre ser um ícone para as tenistas mais novas, respondeu: "É um privilégio. Defender Wimbledon, ser uma inspiração para as mais novas, é muito bom"

Muguruza entrará em quadra amanhã (20) para o jogo de duplas, com quem faz parceria com a russa Daria Kasatkina. Já no simples, Muguruza enfrenta na segunda rodada a vencedora de #24 Barbora Strycova e #77 Jennifer Brady.