Borna Coric confirma retrospecto, passa fácil por Alexander Zverev e avança em Halle

Atual vice-campeão, o alemão #3 Alexander Zverev foi eliminado na estreia do ATP 500 de Halle. Jogando em casa, Sascha foi derrotado pelo croata #34 Borna Coric por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h24min de confronto. Com uma proteção na coxa devido à uma lesão que quase o tirou do torneio, Zverev mostrou-se incomodado diversas vezes durante o jogo e não conseguiu encontrar seu bom tênis. Esse foi o quarto encontro entre os tenistas, e a terceira vitória de Coric.

O primeiro set foi um passeio de Coric. Focado e muito sólido, o croata quebrou o serviço de Zverev duas vezes e não sofreu nenhuma ameaça em seus games de saque. Agressivo e impondo seu ritmo de jogo, o croata fechou a parcial em 6/1.

Zverev caiu logo na estreia em Halle (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

O amplo domínio do croata continuou no segundo set. Quebrou novamente o saque do cabeça de chave número dois do torneio e serviu para a partida em 5/2. Foi aí que Zverev conseguiu reagir pela primeira vez na partida. Devolveu uma das quebras e confirmou seu saque no game seguinte, colocando a pressão novamente em Coric. Dessa vez, o tenista da Croácia não desperdiçou a chance e fechou a partida: 6/4.

Coric enfrentará na próxima rodada do Gerry Weber Open o vencedor do confronto entre o georgiano #85 Nikoloz Basilashvili e o alemão #286 Rudolf Molleker.