Zebra em Halle: Sugita surpreende e elimina Thiem na Alemanha

O japonês #52 Yuichi Sugita foi protagonista de um resultado surpreendente pelo ATP 500 de Halle. Em confronto realizado nesta quarta-feira (20), Sugita venceu o austríaco #7 Dominic Thiem, cabeça de chave número três e um dos favoritos do torneio. Com uma vitória convincente por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, o japonês segue firme no Gerry Weber Open.

A partida começou elétrica e com muitas trocas de bola, fugindo um pouco das características de jogos na grama. Sólido e muito agressivo, Sugita quebrou o saque de Thiem duas vezes seguidas e abriu 4/0 no primeiro set. Mantendo o ritmo e o domínio, o japonês fechou tranquilamente em 6/2 a parcial e saiu na frente.

O segundo set foi disputadíssimo, com ambos os tenistas se impondo e elevando o nível do confronto. Foram belíssimos pontos proporcionados pelos dois jogadores. Os serviços foram sendo confirmados até o jogo estar empatado em 5/85. Foi então que no décimo primeiro game da parcial, Thiem cometeu um erro bobo na paralela e Sugita conseguiu a quebra.

Sacando em 6/5, o tenista do Japão chegou a abrir 40-0, mas viu o austríaco reagir e pressionar seu serviço. Porém, em seu quarto match point, Sugita contou com mais um erro de Thiem e decretou a vitória em sets diretos.

O japonês enfrenta nas quartas de final do Gerry Weber Open outra surpresa do torneio: o americano #109 Denis Kudla, que veio do qualifying. Kudla venceu o grego #35 Stefanos Tsitsipas também por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.