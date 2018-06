Com mais uma boa atuação, Cilic passa por Müller na segunda rodada em Queen’s

Gilles Müller dificultou contra o croata número seis do ranking mundial, cabeça de chave número um e finalista do ano passado, Marin Cilic, mas acabou perdendo a partida por 4/6, 6/3 e 6/3 em uma hora e quarenta e três minutos. A vitória de virada garante Cilic nas quartas de final no ATP 500 de Queen’s.

Müller se aproveitou de um Cilic pouco confiável no início no piso londrino e logo impôs seu estilo mais agressivo de saque e voleio, quebrando o croata no oitavo game do primeiro set e fazendo logo 5/4 com o seu serviço à favor para fechar o set. Com um aproveitamento muito bom de pontos vencidos com o seu primeiro saque (72%), o luxemburguês capitalizou em cima do vacilo rival e fechou em 6/4 a primeira parcial.



Porém, a performance do croata voltou com muito mais intensidade no segundo set. Com direitas potentes, dominantes e nenhum break point no seu saque, Cilic seguiu mostrando seu talento no Queen’s Club em Londres, não deixando Müller respirar na partida.

O croata só perdeu no jogo inteiro seis pontos em seu saque, contando porcentagem de primeiro (42/48, ou 88% de aproveitamento) e segundo saque (15/20, 75% de aproveitamento) em um total de 14 games de serviço. No segundo set, Cilic quebrou o terceiro game para facilitar as coisas e trazer o segundo set para seu lado, fechando em 6/3.

Sem ter nenhuma quebra contra nos seus games de saque e cedendo poucos pontos no seu serviço, o croata, campeão de Queen's em 2012, se impôs e fechou em 6/3 sem maiores problemas, garantindo-se nas quartas de final.

Cilic enfrentará nas quartas de final do Fever-Tree Championships, o americano #13 Sam Querrey, que bateu o suíço Stan Wawrinka por 7/5, 6(3)/7 e 6/1, em quase duas horas de jogo.