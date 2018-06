Querrey supera Wawrinka e segue no ATP 500 de Queen's

Stan Wawrinka não teve muitas chances na sua segunda partida no torneio de Queen’s contra o americano #13 Sam Querrey. O cabeça de chave número cinco do torneio venceu com parciais de 7/5, 6(3)/7 e 6/1, em 1h56, e avançou às quartas de final.

Querrey se aproveitou de um Wawrinka com pouco ritmo de jogo no piso de grama e logo impôs seu estilo mais potente e agressivo de jogar, quebrando o rival nos terceiro e décimo games do primeiro set e fazendo logo 6/5 com o seu poderoso serviço à favor para fechar o set. Com um aproveitamento bom de pontos vencidos no seu primeiro saque (81%), o americano capitalizou em cima dos erros de Stan (que perdeu sete set points quando tinha 5/4 ao seu favor), e fechou em 7/5 a primeira parcial.

Porém, a performance do suíço melhorou impondo mais intensidade o segundo set. Com direitas e esquerdas potentes, dominantes e nenhum break point no seu saque, Stan desfilou seu talento

no Queen’s Club, em Londres, não deixando Querrey escapar na partida. Querrey teve 25 aces na partida inteira, e salvou 12 de 13 break points (92%) nos seus games de serviço.

O suíco estava determinado a não deixar passar a chance de empatar a partida e, no tie break, fez dois mini breaks para facilitar as coisas e trazer o set para seu lado, fechando em 7-3 e ganhando o segundo por 7/6.

Sem ter nenhuma quebra contra nos seus games de saque e cedendo apenas dois pontos no seu serviço, o americano, que tem na grama uma de suas superfíciess, se impôs e fechou o embate em 6/1 sem maiores problemas, garantindo-se nas quartas de final.

Querrey medirá forças nas quartas de final com o croata #6 Marin Cilic, que bateu o luxemburguês Gilles Müller por 4/6, 6/3 e 6/3, em 1h45.