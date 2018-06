Strycova despacha Muguruza e está nas quartas de Birmingham

Em um jogo relativamente fácil, Barbora Strycova voltou a mostrar superioridade frente a cabeça de chave 1 Garbine Muguruza. A tenista tcheca permaneceu calma durante todo o jogo e conseguiu mais um triunfo importante - primeira vitória em cima de top 10 na temporada. Venceu a espanhola ex número 1 do mundo pelas parciais de 6/2 6/4 em apenas 86 minutos.

O primeiro set começou com um serviço muito abaixo do normal de Muguruza, o que resultou em uma quebra precoce a favor da tenista tcheca. Strycova consolidou a quebra e seguiu o jogo em um bom ritmo até ter mais uma chance de quebra, que soube aproveitar. Fechou a parcial inicial em 6/2 em 38 minutos, resultado de um bom aproveitamento no serviço, nas devoluções e no equilíbrio entre agressividade e passividade.

O segundo set da partida foi marcado por quebras: foram, ao todo 5 quebras. Muguruza começou servindo bem, diferente do que fez no primeiro set, mas logo no segundo game de serviço começou a ter problemas novamente. Foi quebrada. Quebrou novamente e voltou a ser quebrada. Strycova serviu bem e deixou tudo igual: 4/4. Muguruza voltou a ter um serviço ruim e foi quebrada novamente, deixando para a tcheca a responsabilidade de fechar o jogo, e foi o que ela fez: 6/4, 48 minutos.

No pós jogo, Strycova disse que gosta de lutar dentro e fora de quadra: "Às vezes, quando você luta, você é recompensado", disse a tcheca. Quando perguntada sobre qual o segredo para vencer Muguruza na grama, Strycova riu e disse: "Eu não sei. Foi ela quem ganhou Wimbledon, não eu".

Muguruza deixará a grama do Nature Valley Classic com uma dura derrota, já Strycova continua no torneio e enfrenta nas quartas de final a vencedora entre #37 Lesia Tsurenko e #14 Daria Kasatkina.