Kenin derruba Garcia em Mallorca e alcança primeira semi da carreira em torneios WTA

Caroline Garcia, campeã em 2016, foi surpreendida pela qualifier #91 Sofia Kenin nas quartas do Mallorca Open, com duplo 6/3 em 1h21. A estadunidense alcançou com a vitória em cima da francesa e jogará a primeira semifinal em torneios de nível WTA.

O primeiro set foi marcado por uma Garcia errante, distraída, sem serviço. A tenista francesa, além de não encaixar o primeiro serviço, cometeu muitas dupla faltas e serviu de forma ineficiente no segundo serviço. Kenin soube impor um bom jogo frente a cabeça de chave 1, não se intimidou em momento algum. Serviu bem, fez boa construção de pontos e fechou a parcial em 6/3 em 43 minutos.

Ambas as jogadoras chamaram o coach no intervalo entre sets. O pai-treinador de Kenin, Alex, sugeriu que ela seguisse com o jogo simples, "não complique os pontos, você está bem, continue assim", aconselhou.

No segundo set, Garcia teve a primeira chance de break em seu favor na partida, aproveitou, mas logo em seguida foi quebrada. Em meados do agindo set, a francesa se apagou. Kenin mostrou um nível de jogo muito bom, seguiu calma, não se deixou levar pela parcial em seu favor. Quebrou novamente. Quando serviu para jogo, cometeu dupla falta dupla, mas logo recuperou o fôlego, fez winners e melhorou o serviços e acabou pro conseguir fechar o jogo. 6/3 em 38 minutos.

Kenin enfrentará na semi final a vencedora do confronto entre #53 Lucie Safarova e #79 Tatjana Maria.