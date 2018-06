Em jogo impecável, Cilic vence Querrey em dois sets e se garante nas semifinais em Queen's

Nesta sexta-feira (22), o cabeça de chave número um do Fever-Tree Championships, Marin Cilic, mostrou que está mais pronto do que nunca para Wimbledon. Em apenas 1h18, o croata venceu o estadunidense #13 Sam Querrey por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(3) e 6/2 no ATP 500 de Queen's, no Reino Unido.

O jogo de Cilic mostrou-se impecável, do início ao final. O saque, golpe extremamente importante para o jogo na grama, foi uma de suas maiores armas, como sempre. Durante toda a partida, venceu 45 de 60 pontos jogados com o serviço, sendo que 10 deles foram aces.

Além disso, seus golpes de fundo também foram muito sólidos, lembrando o Cilic que venceu o US Open de 2014. O forehand foi muito eficiente, contando com 12 winners e apenas seis erros-não forçados. Na soma, o croata contou com 32 winners e 18 erros-não forçados, enquanto Querrey ficou com 18 winners e 16 erros-não forçados.

Após enfrentar seu primeiro top 30 na competição, Cilic espera mais um adversário duro e habilidoso na grama: o espanhol #37 Feliciano Lopez, atual campeão do torneio, e o australiano #21 Nick Kyrgios, que já venceu o então número 1 do mundo, Rafael Nadal, em Wimbledon. O croata lidera o H2H contra o espanhol (5-3) e empata contra o australiano (1-1).