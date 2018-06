Com altos e baixos, Federer passa apertado por Ebden nas quartas de final em Halle

Apesar de ter feito outra exibição irregular, o suíço Roger Federer usou sua experiência nas horas delicadas para atingir a semifinal do ATP 500 de Halle, na Alemanha, onde busca o 10º troféu e a manutenção na liderança do ranking. Ele passou pelo australiano #60 Matthew Ebden por 7/6(2) e 7/5. Já no dia anterior, havia evitado dois match points diante do francês Benoit Paire.

Esta foi a 19ª vitória seguida de Federer na grama e a 171ª sobre o piso, o que o deixa a apenas três do recorde de Jimmy Connors. O suíço disputará sua quinta semifinal da temporada, tendo ganho três torneios (Austrália, Rotterdam e Stuttgart) e um vice (Indian Wells).

O primeiro set não viu uma única quebra de serviço e a única chance isolada coube a Federer, mas Ebden escapou do break point no sétimo game com bom saque. O australiano, na verdade, usou muito bem o saque. Ainda que tenha feito apenas um ace ao longo do set, acertou 64% e perdeu apenas sete pontos com o serviço inicial. No tie break, Federer pegou vantagem rapidamente, abriu 3-0 e 5-2 e devolveu firme. Ganhou a parcial, e confirmou o 15º dos últimos 16 tie breaks que disputou em Halle.

Como aconteceu contra Peire, no entanto, o suíço caiu repentinamente de intensidade no começo do segundo set. Perdeu três break points no segundo game e aí viveu altos e baixos. Perdeu duas vezes o serviço, uma delas com muitos erros, e viu Ebden sacar para o set com 5/4. Fez então seu melhor game de devolução na partida, embalou e empatou o confronto em 5/5. A partir dali, Roger confirmou seu apelido de “peRFect” e despachou seu adversário em 7/5, após quase uma hora e meia de batalha na grama.

Seu adversário nas semifinais do Gerry Weber Open, deste sábado (23), será o qualifier #109 Denis Kudla, que venceu o favorito Yuichi Sugita, por 6/2 e 7/5. O americano perdia por 2/5 quando pediu atendimento médico para as costas e aí embalou com cinco games consecutivos, tendo ainda evitado um set-point no oitavo game. No único duelo entre os dois, Federer venceu na primeira rodada de Indian Wells de 2012.