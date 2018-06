Nick Kyrgios derruba atual campeão Feliciano López e avança às semis em Queen's

Após vencer Kyle Edmund na rodada anterior do ATP 500 de Queen's, o #21 Nick Kyrgios bateu o espanhol atual campeão do torneio, #37 Feliciano López. Em partida equilibrada, o australiano prevaleceu vencendo em sets diretos, parciais de 7/6(5) e 7/6(3), em 1h40.

Kyrgios se aproveitou de um López mais inseguro e nervoso por

estar defendendo seu título no piso londrino e logo impôs ao espanhol seu estilo mais agressivo de fundo de quadra, quebrando o rival no sexto game do primeiro set e fazendo logo 5/4 com o seu serviço à disposição para fechar o set. Porém, Feliciano relaxou e quebrou na sequência para empatar o set em 5/5.

Mas, com um aproveitamento quase perfeito de pontos vencidos no seu primeiro saque na primeira parcial (90%), Kyrgios aproveitou os vacilos de Lopez e fechou a primeira parcial em 7/6, com parcial de 7-5 no tie break.

Apesar da derrota no primeiro set, a performance do espanhol continuou na mesma intensidade na segunda parcial. Com direitas potentes e voleios precisos dominando a maioria dos pontos e nenhum break point no set, Lopez e Kyrgios fizeram um set mais equilibrado em Londres, não deixando ninguém se distanciar no placar.

O australiano começou a arriscar mais no jogo sacando mais aces e confundindo seu oponente com os suas jogadas de efeito, igualou seu recorde de ontem no profissional de 32 aces na partida inteira. Kyrgios estava determinado a não deixar passar batido os erros de Lopez em quadra, mas o espanhol fez logo o mini break no tie break para facilitar as coisas e trazer o set para seu lado. Kyrgios reagiu ganhando pontos consecutivos e fechou o segundo set e a partida em 7/6, com parcial de 7-3 em quase uma hora e quarenta de confronto.

Kyrgios se garantiu nas semifinais do Fever-Tree Championships onde medirá forças contra o cabeça de chave número um, Marin Cilic, campeão do torneio em 2012, que bateu o americano #13 Sam Querrey por 7/6(3) e 6/2.